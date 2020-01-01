Шторы-нити в современном интерьере

Шторы-нити широко применяются в дизайне интерьеров жилых квартир, а также салонов красоты, гостиниц, ресторанов и различных развлекательных заведений. Сегодня в Киеве и других городах Украины вы можете купить шторы-нити для декора оконных и дверных проемов, а также зонирования пространства в больших многофункциональных помещениях.

Основные виды и преимущества штор из нитей

Желаете купить красивые и оригинальные шторы-нити? Кисея является самой популярной и востребованной в Украине, поставляется в различных цветах и дизайнах и подойдет для применения в разных стилях интерьера. Но современный текстильный рынок может предложить множество не менее интересных вариантов. Шторы-нити купить не сложно, нужно только понять какой из видов текстиля идеально впишется в Вашу жизнь:

Кисея представляет собой полутканную хлопчатобумажную ткань с особенным видом плетения нитей. Занавеси могут быть украшены стеклом, люрексом и другими элементами декора.

В Киеве также можно купить шторы-нити с бусинками или стеклярусом, размещенными хаотично или в определенной последовательности. Такой декор красиво отражает солнечный свет и создает в помещении сказочную атмосферу.

Занавеси из твердых нитей выглядят более строго и презентабельно, часто используются в интерьерах коммерческих заведений.

Веревочные шторы-нити в основном изготавливаются из полиэстера, вискозы, люрекса. Этот текстильный декор украшают бусинами, жемчугом, стразами и стеклярусом. Цена занавесей зависит использованных для производства материалов и эксклюзивности дизайна.

Шторы-нити в Киеве и всей Украины пользуются большой популярностью не только среди современных дизайнеров интерьеров, но и среди людей, которые обустраивают свое жилье самостоятельно. В чем же заключаются преимущества этого текстильного декора?

Красивый внешний вид и доступная цена. Правильное использование занавесей из нитей позволяет легко и недорого преобразить комнату, сделать ее стильной и интересной, наполнить неповторимым шармом. Несмотря на свою легкость и воздушность, шторы-нити способны защитить комнату от солнца. Кроме этого, такие занавески хорошо пропускают в помещение свежий воздух и позволяют обеспечить комфортные микроклиматические условия. Шторы-нити подходят для настенной и потолочной установки, для них не требуются специальные карнизы или крепежи. Декор состоит из сотен ниспадающих нитей одного или разных цветов, собранных сверху на тканевой ленте, к которой можно пришить тесьму для крючков. Шторы-нити не только красиво выглядят, но и не вызывают трудностей в уходе - отлично выдерживают стирку и не нуждаются в глажке. Для того, чтобы нити не путались и не собирались в узлы во время стирки, их нужно заплести в косу или перевязать несколькими лентами по всей длине. Сушить изделия лучше и проще всего сразу развесив их на карнизе.

Шторы-нити: купить в Киеве или заказать на сайте Allagio Украина

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