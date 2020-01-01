Шторы в Киеве: салон - магазин
(067) 010-33-33
info@allagio.ua
г. Киев, ул. Ковпака, 17
Пн-Пт 10:00 - 18:00

Корзина пуста

0
0 товаров

0 грн.


Шторы и тюль

Категории:

Готовые шторы
Готовые шторы

Шторы в спальню
Шторы в спальню

Шторы в гостиную
Шторы в гостиную

Шторы с узором
Шторы с узором

Тюль в спальню
Тюль в спальню

Тюль в зал
Тюль в зал

Шторы Блэкаут
Шторы Блэкаут

Шторы Прованс
Шторы Прованс

Шторы для ресторана
Шторы для ресторана

Шторы нити
Шторы нити

По брендам:

Allagio
Dizzario
Eustergerling
Telamor
Comersan
Nope

Ткани для штор

Категории:

Тюль
Тюль

Портьеры
Портьеры

Блэкаут
Блэкаут

Бархат
Бархат

Детские
Детские

Прованс
Прованс

По брендам:

Dizzario
W&B
JAB
Eustergerling
B.R. Brooks
Mirteks

Римские шторы

Категории:

Римские шторы на кухню
Римские шторы на кухню

Римские шторы в детскую
Римские шторы в детскую

Рулонные шторы
Рулонные шторы

По брендам:

Allagio
LD
Eustergerling

Аксессуары

Категории:

Карнизы для штор
Карнизы для штор

Кисти
Кисти

Бордюры для штор
Бордюры для штор

Подхваты
Подхваты

Декоративные подушки
Декоративные подушки

Бахрома и Шнуры
Бахрома и Шнуры

Плинтус потолочный
Плинтус потолочный

Обои
Обои

Ковры
Ковры

По брендам:

Allagio
Eustergerling
Telamor
Classic Home
Marburg
York
Шторы оптом
Ткань оптом

Категории:

Блэкаут оптом
Блэкаут оптом

Портьерные ткани оптом
Портьерные ткани оптом

Тюль оптом

Шторы в Киеве: дизайн и пошив
Шторы и тюль
Готовые шторы

Шторы в спальню

Шторы в гостиную

Шторы с узором

Тюль в спальню

Тюль в зал

Шторы Блэкаут

Шторы Прованс

Шторы для ресторана

Шторы нити

Ткани для штор
Тюль

Портьеры

Блэкаут

Бархат

Детские

Прованс

Римские шторы
Римские шторы на кухню

Римские шторы в детскую

Рулонные шторы

Аксессуары
Карнизы для штор

Кисти

Бордюры для штор

Подхваты

Декоративные подушки

Бахрома и Шнуры

Плинтус потолочный

Обои

Ковры

Шторы оптом Ткань оптом
Блэкаут оптом

Портьерные ткани оптом

Тюль оптом

© 2020 Allagio.ua

Разработка интернет-магазина: МАРКЛАЙН

(067) 010-33-33
0
0 товаров

0 грн.

Вход на сайт Регистрация

Номер мобильного телефона

Пароль

Напомнить пароль

РегистрацияВход на сайт

Номер мобильного телефона

На указанный номер будет отправлено SMS-сообщение с вашим паролем.

Новый парольВход на сайт

Номер мобильного телефона

На указанный номер будет отправлено SMS-сообщение с вашим паролем.

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ!

Представтесь

Номер телефона

Мы гарантируем безопасность ваших данных и использование их только в целях обработки заявки.

Спасибо! Ваш запрос отправлен.

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Спасибо

Ваши данные сохранены


Ваша корзина пуста

Акционные предложения

Получайте рассылку

на E-mail или Viber

или
Подписаться

Для товаров, которые вы просматривали, в
ближайшее время будут
акционные предложения.

Если вам это интересно, оставьте номер телефона
Viber или e-mail.

Акционные предложения

Получайте рассылку

на E-mail или Viber

или
Подписаться

Совсем скоро
запланированы акции и
скидки!

Мы вам обязательно
сообщим о них, если
оставите номер телефона
Viber или e-mail.

/ Шторы и тюль / Шторы нити

Шторы нити

Фильтр по: Цвет

Подобрано 12 товаров из 19

Сортировать по:

Преимущества

Стильный шоу-рум
в центре Киева

Поможем выбрать лучшее для Вас
из огромной коллекции тканей,
в которой более 7 500 образцов

Гарантия 36 месяцев
на все наши шторы

Всегда уверены в идеальном
качестве наших материалов
и профессионализме специалистов

Реально лучшие цены
на ткани и аксессуары

Успешно работаем напрямую
с лучшими европейскими и
турецкими фабриками

Мы дружим
с нашими клиентами

С удовольствием помогаем нашим
клиентам профессиональными
советами и дизайнерскими идеями

Шторы-нити в современном интерьере

Шторы-нити широко применяются в дизайне интерьеров жилых квартир, а также салонов красоты, гостиниц, ресторанов и различных развлекательных заведений. Сегодня в Киеве и других городах Украины вы можете купить шторы-нити для декора оконных и дверных проемов, а также зонирования пространства в больших многофункциональных помещениях.

Основные виды и преимущества штор из нитей

Желаете купить красивые и оригинальные шторы-нити? Кисея является самой популярной и востребованной в Украине, поставляется в различных цветах и дизайнах и подойдет для применения в разных стилях интерьера. Но современный текстильный рынок может предложить множество не менее интересных вариантов. Шторы-нити купить не сложно, нужно только понять какой из видов текстиля идеально впишется в Вашу жизнь:

  • Кисея представляет собой полутканную хлопчатобумажную ткань с особенным видом плетения нитей. Занавеси могут быть украшены стеклом, люрексом и другими элементами декора.

  • В Киеве также можно купить шторы-нити с бусинками или стеклярусом, размещенными хаотично или в определенной последовательности. Такой декор красиво отражает солнечный свет и создает в помещении сказочную атмосферу.

  • Занавеси из твердых нитей выглядят более строго и презентабельно, часто используются в интерьерах коммерческих заведений.

  • Веревочные шторы-нити в основном изготавливаются из полиэстера, вискозы, люрекса. Этот текстильный декор украшают бусинами, жемчугом, стразами и стеклярусом. Цена занавесей зависит использованных для производства материалов и эксклюзивности дизайна.

Шторы-нити в Киеве и всей Украины пользуются большой популярностью не только среди современных дизайнеров интерьеров, но и среди людей, которые обустраивают свое жилье самостоятельно. В чем же заключаются преимущества этого текстильного декора?

  1. Красивый внешний вид и доступная цена. Правильное использование занавесей из нитей позволяет легко и недорого преобразить комнату, сделать ее стильной и интересной, наполнить неповторимым шармом.

  2. Несмотря на свою легкость и воздушность, шторы-нити способны защитить комнату от солнца. Кроме этого, такие занавески хорошо пропускают в помещение свежий воздух и позволяют обеспечить комфортные микроклиматические условия.

  3. Шторы-нити подходят для настенной и потолочной установки, для них не требуются специальные карнизы или крепежи. Декор состоит из сотен ниспадающих нитей одного или разных цветов, собранных сверху на тканевой ленте, к которой можно пришить тесьму для крючков.

  4. Шторы-нити не только красиво выглядят, но и не вызывают трудностей в уходе - отлично выдерживают стирку и не нуждаются в глажке. Для того, чтобы нити не путались и не собирались в узлы во время стирки, их нужно заплести в косу или перевязать несколькими лентами по всей длине. Сушить изделия лучше и проще всего сразу развесив их на карнизе.

Шторы-нити: купить в Киеве или заказать на сайте Allagio Украина

Если Вам понравились представленные на страницах каталога Allagio шторы-нити, купить в Киеве выбранную модель и все необходимые аксессуары можно в нашем шоу-руме по адресу: ул.Ковпака, 17. Заказать недорогие шторы-нити на кухню, в гостиную или спальню можно также в интернет-магазине салона Allagio или по телефону - 067-010-33-33.

Мы всегда готовы предложить своему покупателю современную и высококачественную продукцию. Среди большого ассортимента товаров от европейских и турецких производителей Вы несомненно сможете выбрать для себя идеальные шторы-нити, цена которых приятно удивит.

Комментарии (Нет комментариев)

Добавить свой комментарий


так же вы можете оценить этот товар
Присоединяйтесь:
Принимаем к оплате: