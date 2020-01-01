Салон штор – магазин Аладжио. Купить гардины и шторы в Киеве. Пошив на заказ.

Гармонично подобранный текстиль - это вишенка на торте интерьерного дизайна. Если Вы планируете заказать красивые и недорогие шторы, салон Allagio поможет воплотить в жизнь ваши мечты в Киеве и не только. Сделаем замеры, предложим индивидуальный дизайн. В нашем магазине Вы сможете купить тюль, стильные шторы и ткани для штор по разумной цене, поскольку мы являемся представителем текстильных брендов Европы и Турции в Украине, а также изготавливаем гардины и шторы под заказ. Вы все еще сомневаетесь, что должны обратиться именно к нам? Мы собрали для Вас ряд железных аргументов в пользу совместного сотрудничества.

7 причин заказать шторы в салоне Allagio

1. У нас очень большой выбор тканей и аксессуаров для декора.Каталог салона включает более 7500 товарных позиций, среди которых, мы уверены, Вы найдете что выбрать для любого помещения. Тяжелые или воздушные, яркие или пастельные, однотонные или пестрые, простые или фактурные, недорогие и эксклюзивные – шторы Вашей мечты могут быть абсолютно любыми. В нашем салоне в Киеве и каталоге интернет магазина allagio.ua Вы найдете портьеры и тюль, лен и хлопок, сможете недорого купить вуаль и органзу, ткань блэкаут и рогожку.

Шелк, бархат и жаккард для классических интерьеров, лен и ситец для деревенского стиля, занавеси с холодным металлическим блеском для стильного магазина или комнаты в стиле Hi-Tech, индустриальном дизайне. Каталог готовых штор включает традиционные портьеры, римские блайнды, рулонные шторы и жалюзи в различных цветовых вариациях, что позволяет найти оптимальное стилистическое решение для любой комнаты по желаемой цене. Кроме этого, наш салон располагает множеством видов недорогих карнизов и оригинальных аксессуаров для пошива и украшения штор, которые сделают оконное оформление законченным и добавят интерьеру изюминку. Выбрать и заказать подходящую продукцию по лучшей цене можно в нашем салоне или интернет-магазине.

2. Задача компании – построение долговременных отношений с клиентом.Именно поэтому мы не позволяем себе предлагать клиенту текстиль сомнительного качества. Мы дорожим своей репутацией в Киеве, нам важен лучший результат и благоприятные впечатления от работы, а не просто одноразовая продажа недорогого товара. Все ткани, представленные в каталоге нашего магазина, высочайшего качества от лучших фабрик Турции и Европы.

3. Мы сотрудничаем только с проверенными временем текстильными брендами.В списке наших поставщиков Eustergerling; Fuggerhaus; Comersan; Dizzario; B.R.Brooks; JAB и другие «сливки» текстильного бизнеса. Поскольку наш салон является официальным представителем в Украине, мы можем позволить себе устанавливать разумные цены, которые не пробьют брешь в кошельке клиента. В нашем магазине можно приобрести недорогие, но в то же время современные и качественные комплекты штор с тюлью, солнцезащитные готовые шторы блэкаут, полупрозрачные тюли, стильные тканевые ролеты.

4. Доставка товаров производится во все регионы Украины.Для того чтобы купить готовые портьеры или заказать пошив штор не нужно ехать в Киев, просто сообщите нам все необходимые замеры и пожелания, мы создадим шторы вашей мечты и отправим их Вам удобным способом. Выбрать оконный декор, покрывало и скатерть недорого можно как в салоне, так и в каталоге нашего интернет-магазина, который насчитывает множество вариантов для спальни, гостиной, кухни, детской, дома или офиса.

5. Мы продаем готовые шторы, комплекты с тюлью и осуществляем индивидуальный пошив.Выполнение индивидуального заказа дает возможность экспериментировать с фасонами и тканями, создавая идеальные современные шторы для детской, спальни, гостиной, кухни или рабочего кабинета. Современные занавески или Прованс, Классика или Минимализм, на люверсах или тесьме любые шторы на заказ - это совершенно уникальная возможность проявить фантазию и получить недорого оконный декор как с обложки гламурного журнала. Не загоняйте себя в рамки массового продукта, несмотря на то, что купить готовые шторы в Киеве часто бывает дешевле. Индивидуальный пошив позволит вам почувствовать себя творцом и создать оригинальное оформление, которое вы не встретите больше нигде.

6. Лучший салон штор в Киеве.Предлагаем услуги профессиональных дизайнеров по текстилю, с высшим художественным образованием и опытом более 12 лет успешного воплощения самых требовательных и изысканных проектов. Не бойтесь сделать заказ и будьте уверены в идеальном качестве!

7. Мы осуществляем как розничную, так и оптовую продажу тканей.Успешно работаем не только с частными клиентами, но также с коммерческими заказчиками, дизайнерами интерьера, архитекторами, интерьерными салонами и магазинами текстиля как в Киеве, так и по всей Украине. В нашем салоне можно заказать недорого и изготовить занавесы для сцены, ламбрикены, портьеры, купить шторы для актового зала. Для партнерской работы у нас предусмотрены индивидуальные условия и скидки.

Мы непрерывно совершенствуемся в своей работе. Доверив нам оформление своих окон, вы получите не просто изготовление штор, а увлекательный творческий процесс, в который мы вместе нырнем с головой, чтобы в итоге получить что-то по-настоящему волшебное.

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